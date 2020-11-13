عروض أورنج على موبايلات آيفون الجديدة.. تعرف عليها

ينشر تحيا مصر عروض أورنج على موبايلات آيفون الجديدة حيث تعتبر من أشهر الموبايلات التى يرغب الكثير من الشباب اقتنائها ولكن مع ارتفاع الأسعار أصبح الأمر يمثل أزمة لديهم، لذا توفر أورنج موبايلات آيفون بالتقسيط لدعم عملائها.
عروض أورنج على موبايلات آيفون
ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "احجز الآن من فروع أورنج أو أورنج أونلاين شوب iPhone12 و iPhone 12 Pro وقسط على ١٢ شهر بدون فوائد".
ويمكنكم الدخول على موقع أورنج لمتابعة العروض على الموبايلات من هنـــــــــــــــــــــا
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والجدير بالذكر أن أورنج تقدم باستمرار عروض على الموبايلات عند الشراء أونلاين للتشجيع على التعاملات الإلكترونية بدلاً من الطرق التقليدية، بالإضافة إلى التقسيط بدلا من الدفع الفوري.
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