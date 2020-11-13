حبس محمد أشرف بتهمة إزدراء الدين الاسلامي وإهانة إذاعة القرآن الكريم

أعلنت النيابة حبس محمد أشرف، الـ"استاند آب كوميدي"، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إزدراء الدين الإسلامى وتهديد قيم المجتمع المصري، وسب وقذف مقدمى برامج إذاعة القرآن الكريم .

كان قد تقدم أيمن محفوظ، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد محمد أشرف، صاحب فيديو التنمر المتداول على مذيعي إذاعة القرآن الكريم، في حفل يقدم خلاله فقرة "ستاند آب" ساخرة من التعليق الصوتي لعدد من البرامج المصرية.

وأشار أيمن محفوظ في بلاغه إلى أن ذلك الفعل يمثل استهانة وإهانة برمز وصوت القرآن في العالم العربي والإسلامي ويعد أمر مستنكر من كل صاحب غيره علي أي دين، مطالبًا بالقصاص.

خرج محمد أشرف صاحب مقطع الفيديو المثير للجدل ليرد على الإنتقادات والهجوم الذي وجهت له، بعدما تهكم على إذاعة القرآن الكريم، وسخر من العاملين بها، قائلًا: "الفيديو كان حفلة من سنة، ومعنديش فكرة لية انتشر الجزء ده بالذات.. لو الناس شاف الفيديو بالكامل هيتأكدوا إنى مش بتريق على الدين، وعمرى ما اتريق على الدين".

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واعتذر محمد أشرف على الفيديو الذي كان هدفه إضفاء البهجة، نافيًا تماما تقليله من أى شخص، أو السخرية من إذاعة القرآن الكريم كما اعتقد البعض.

