الرعاية الصحية تنظم دورة تدريبية حول الأمراض الروماتيزمية ببورسعيد

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، دورة تدريبية حول التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية، للأطباء العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية.

وأشارت د. إنجي غنيم، مدير إدارة إدارة المواهب وتنمية الموارد البشرية بالهيئة، أن التدريب يشمل كيفية التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية، مدى تأثير التاريخ المرضي العائلي، الأعراض الجانبية لمرض الروماتويد وتأثيره على العين والجلد والقلب والكلى والأوعية الدموية، ومضاعفات الأمراض الروماتيزمية وكيفية التحكم أو السيطرة عليها.

وأضافت أن التدريب يشمل أيضًا الأمراض الروماتيزمية وكوفيد19، الأمصال والتطعيمات في الأمراض الروماتيزمية، الأدوية المستخدمة للتحكم في أعراض الأمراض الروماتيزمية وتأثيره على الحمل الخصوبة، إلى جانب التدريب العملي على مجسم لتعلم كيفية تشخيص أمراض الروماتويد على الجزء السفلي والعلوي للمريض.

وتابعت د. مروة أغا، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، أن الدورة التدريبية استهدفت 50 متدرب من أخصائي طب الأسرة والعظام والطوارئ من العاملين بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

ولفتت إلى أنه يقوم بالتدريب نخبة من أساتذة علاج الأمراض الروماتيزمية بكلية الطب جامعة عين شمس، وهم أ.د. نوران العزيزي رئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بالجامعة، أ.د. إلهام شعبان أستاذ مساعد الباطنة العامة والروماتيزم، د. فاطمة عبود مدرس الباطنة العامة والروماتيزم، د. نجلاء عفيفي مدرس الباطنة العامة والروماتيزم، د. صفاء عبدالسلام مدرس الباطنة العامة والروماتيزم، د. رشا حسن مدرس الباطنة العامة والروماتيزم، د.محمد رزق مدرس الباطنة العامة والروماتيزم، د.الشيماء فاروق مدرس الباطنة العامة والروماتيزم، د.فاطمه بدر مدرس الباطنة العامة والروماتيزم، د. محمد طعيمة مدرس الباطنة العامة والروماتيزم، د.شيماء جمال مدرس الباطنة العامة والروماتيزم، د.عمرو حواش مدرس الباطنة العامة والروماتيزم بكلية الطب جامعة عين شمس.

وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، أهمية مثل هذه الدورات التدريبية في تعزيز قدرات ومهارات الأطباء القائمين على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وهو ما يسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من التميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لجميع المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).

وأشار د. أحمد السبكي إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالشأن الطبي في تعزيز قدرات وتنمية مهارات جميع العاملين لديها سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية من خلال التعليم والتدريب المستمر بما يسهم إيجابًا في تقديم المنشآت الصحية التابعة للهيئة الخدمات والرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية، ومما يعود بالنفع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل الجديد وتماشيًا مع توجهات الدولة المصرية وأهداف رؤية مصر2030.