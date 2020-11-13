وزيرة البيئة: إحباط محاولة تهريب وبيع صقر شاهين بالبحر الأحمر

تمكنت محميات البحر الاحمر بوزارة البيئة من احباط محاولة تهريب صقر شاهين بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994و تعديلاته واتفاقية سايتس للنواع المهددة بالانقراض بالتعاون مع شرطة مرسى علم.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتصدى لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالتعاون مع شركاء العمل البيئى.

كانت وزارة البيئة، تلقت اخطار من شرطة مدينة مرسى علم بضبط صقر بحوزة مجموعة من الاشخاص بغرض الاتجار فيه و تطلب معاينته من قبل المتخصصين بالحياة البرية بالوزارة .

زوفور تلقى الاخطار اصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من محمية وادى الجمال لمعاينة الصقر وبيان نوعه حيث اتضح انه صقر شاهين والذى يعد احد الأنواع المهددة بخطر الانقراض والمدرجة في لوائح الأنواع الممنوع الاتجار فيها للحفاظ عليها، وتم اجراء القياسات العلمية عليه لبيان حالته الصحية ونوعه حيث تبين انه ذكر بالغ من نوع Falco peregrinus ويحتاح للرعاية.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد انه جارى حاليا معالجة ورعاية الصقر من قبل المختصين نظرا لتأثر حالته الصحية اثناء تهريبه على ان يتم اعادة إطلاقه فور استعادة قدرته على الحياة فى بيئته الطبيعية.

وتتقدم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر و التقدير لشرطة مدينة مرسى علم والجهات المشاركة في هذا العمل للحفاظ علي الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجي لمصر.

جدير بالذكر أن الصقور تتعرض لضغط شديد من قبل الصيادين في أغلب أنحاء العالم وتقوم محميات البحر الاحمر سنويا بحملات للتصدى لعمليات الصيد و التهريب لها.