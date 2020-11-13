أخطاء بمناهج الثانوية العامة.. الوزراء ينفي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية.
وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أخطاء بالمناهج.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.
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