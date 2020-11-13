عروض فودافون اليومية | أكسب مع فودافون كاش 10 آلالاف جنيه.. اعرف التفاصيل

ينشر تحيا عروض فودافون اليومية، ولعل أبرزها عرض اكسب مع فودافون كاش بقيمة تصل إلى 10 آلالاف يوميًا قد يفوز بها أى عميل فودافون كاش قام باي عملية علي المحفظة ماعدا السحب والشراء أون لاين ممكن يكسب هدية من فودافون.

تفاصيل عرض اكسب مع فودافون كاش

تطرح فودافون كاش هدايا على التعاملات الإلكترونية من أبرزها التالي:

• إضافة 10,000 جنيه هتنزل في رصيد المحفظة كل يوم هيكون في عميل كسبان مبالغ مالية

• تكسب وحدات مجانية من 5 جنيه لحد 50 جنيه يستخدمها في دقايق لفودافون و ميجابايتس.

• إمكانية استخدام E-voucher بقيمة من 5 جنيه لحد 20 جنيه يستخدمها في الشحن/ دفع الفواتير/ الشراء اون لاين / دفع اشتراك الـ ADSL / دفع فواتير الكهرباء او المياه او الغاز.

• كود استبدال الهدية هو #300*9*

• الهديه بيتم تحديدها عشوائية عن طريق السيستم وغير متاح التحكم فيها.

• للاشتراك في محفظة فودافون كاش بتحتاج فقط رقم فودافون مسجل باسمك والبطاقة الشخصيه سارية.

• وبيتم الاشتراك في نفس الوقت ودا بيتم من خلال اقرب فرع لمعرفة مكان اقرب فرع ممكن الاتصال بالكود ده #10*888*

• خدمة العملاء الخاصة بفودافون كاش علي 7001 من خط فودافون بـ 50 قرش للمكالمة ومتاحين على مدار الـ 24 ساعة.

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الاشتراك في عرض اكسب مع فودافون كاش

- تفعيل خدمة فودافون كاش.

- اطلب #٩* او ادخل على ڤودافون كاش من ابلكيشن أنا ڤودافون.

