أبرز تصريحات بوسي عن قصة خلافها مع والدها

أشعلت المطربة بوسي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما سردت قصة خلافتها مع والدها منذ الصغر، حيث انقسم الجمهور إلى مؤيد لها وداعم والبعض الآخر رفض حديثها وتهكم على تصريحتها التي وصفت والدها من خلالها بالجشع.

أبرز تصريحات المطربة بوسي عن علاقتها بوالدها التي أثارت حالة من الجدل:

- أبي طلق أمي وهي حامل في الشهر الثاني.

- لم أرى والدي في طفولتي أو أحتك به فهو لم يتول مسئوليتي أو مسئولية أخوتي أبدا والجميع في بلدي يعلم هذا.

- عندي صعوبة مع كلمة "بابا" بسبب الجفاء والقسوة التي رأيتها منه.

- أبي تزوج بعد أمي عدة مرات وعندي أخ لو رأيته في الشارع لن أتعرف عليه.

- كنت على اتصال بأبي قبل تصريحه الذي أساء إليّ بيومين فقط وأرسلت له المال وكنت سأرسل له مجددًا لو طلب مني ولكن المسألة أنه فضل الوقوف إلى جانب أعدائي ونصرهم عليا.

- لو أنا ابنة عاقة لم أكن لأطلب من أمي العمل وعمري 15 عامًا فقط لأساعدها على الحياة.

- أمي كانت كل شيء لي في الحياة وفقدتها في عمر الـ17 وأبي لم يعزيني أو يتولى مسئوليتي بعدها.

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- حينما كان يطلب مني والدي مصروفات له كنت بعطيه ما يريد.