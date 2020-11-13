أصيب عدد من الاشخاص إثر إنقلاب ميكروباص أمام البوابة الثانية بحدائق الأهرام، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفى. تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بها عدد من الركاب أمام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام. اقرأ أيضًا..إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة مطافي بميكروباص بأسيوط



اتضح، أنه أثناء سير الميكروباص بسرعة عالية تفاجئ السائق بأحد المشاة يعبر أمام السيارة وحال تفاديه منعا للاصطدام به اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أدى انقلاب الميكروباص وإصابة عدد من الركاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة عدد من الأشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص أمام البوابة الثانية بحدائق الأهرام "صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.