وزارة البيئة تحبط محاولة تهريب وبيع صقر شاهين بالبحر الأحمر

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وكانت وزارة البيئة قد تلقت إخطار من شرطة مدينة مرسى علم بضبط صقر مع مجموعة من الأشخاص بغرض الاتجار فيه وتطلب معاينته من قبل المتخصصين بالحياة البرية بالوزارة.
وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من محمية وادى الجمال لمعاينة الصقر وبيان نوعه إذ اتضح أنه صقر شاهين والذى يعد أحد الأنواع المهددة بخطر الانقراض والمدرجة فى لوائح الأنواع الممنوع الاتجار فيها للحفاظ عليها.
وتم إجراء كل القياسات العلمية على الصقر لبيان حالته الصحية ونوعه، وتبين أنه ذكر بالغ من نوع "Falco peregrinus" ويحتاح للرعاية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه جار معالجة ورعاية الصقر من قبل المختصين نظرا لتأثر حالته الصحية خلال تهريبه، على أن يتم إعادة إطلاقه فور استعادة قدرته على الحياة فى بيئته الطبيعية.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر والتقدير لشرطة مدينة مرسى علم والجهات المشاركة فى هذا العمل للحفاظ على الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجى لمصر.
جدير بالذكر أن الصقور تتعرض لضغط شديد من قبل الصيادين فى أغلب أنحاء العالم وتقوم محميات البحر الأحمر سنويا بحملات للتصدى لعمليات الصيد و التهريب لها.
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