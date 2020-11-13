وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن المصب الجارى إنشائه على البحر يبلغ قطره 500 مل وطوله 75 مترا، لحل أزمة تراكم مياه الأمطار. وتعد منطقة كوبرى مصطفى كامل إحدى النقاط الساخنة التى شهدت تراكمات كبيرة لمياه الأمطار خلال موجة الطقس السيئ الأسبوع الماضى، ما أربك حركة المرور.

وتمتلك الإسكندرية 180 سيارة شفط، إلى جانب 105 آلاف مطبق، و32 ألف شنيشة موزعة بالشوارع والطرق على بأحياء المحافظة، لتصريف مياه الأمطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. إنشاء مصب لتصريف مياه الأمطار بكورنيش الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.