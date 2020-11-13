عاجل.. التعليم: المناهج بجميع المراحل خالية من الأخطاء

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية، مُشددةً على أن كل المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء الورقية أو الإلكترونية خالية من أى أخطاء،إذ أن هناك لجانا فنية مكلفة بمراجعتها، وتدقيقها وتدارك أى أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها، وذلك حرصا على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمى هادف، مُشيرةً إلى أن المكتبة الرقمية المصرية تعد أحد أهم المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت، نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية.



وفى سياق متصل، شهد العام الدراسى الجديد توفير أكثر من 7 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتطبيق التعليم الهجين لتعويض الطلاب عن طريق الدراسة من المنزل، وبالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادي، يتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية - المنصة الإلكترونية study.ekb.eg - منصة إدمودو Edmodo.org"، كما تم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهى: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية"، فى حين تعتمد الوزارة بشكل أساسى على بنك المعرفة المصرى فى توفير المناهج ومصادر التعلم المختلفة للطلاب خصوصا فى المرحلة الثانوية، إذ يتم العمل على ربط التابلت ببنك المعرفة لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، وسيكون للقنوات التعليمية دور بارز فى توفير الدروس بشكل مجانى للطلاب، بحيث يستطيع الطلاب الاستفادة منها بشكل يومى دون تحمل أى أعباء مالية.

وناشدت "التربية والتعليم" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، تؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة "0227963273".