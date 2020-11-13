24 أستاذا من جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم



وقال الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جاء ضمن القائمة التى أطلقتها جامعة ستانفورد وهى جامعة أمريكية بحثية خاصة، وضمت "أفضل 2% من علماء العالم" وعددهم ما يقرب من ‏‏‏160 ألف عالم من 149 دولة، اعتماداً على قاعدة بيانات‎Scopus td ‎‎ فى حوالى 170 تخصصا، إذ ضمت قائمة الشرف 24 من علماء جامعة عين شمس الوارد أسمائهم فى الرابط التالى:‏ ‏ ‏https://bit.ly/3n6dQ2R

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