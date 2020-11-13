جوبا تستقبل وفدا من جامعة الاسكندرية

استقبلت السفارة المصرية فى جوبا وفدًا من جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور إبراهيم رحاب مستشار الجامعة للعلاقات الإفريقية، وعضوية الدكتور محمد نصر المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، حيث يقوم الوفد بزيارة إلى جنوب السودان خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2020 بهدف تقييم وضعية فرع جامعة الإسكندرية فى مدينة تونج بولاية واراب، تمهيدًا لتشغيلها فى العام الأكاديمى 2021.





استقبلت السفارة المصرية فى جوبا وفدًا من جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور إبراهيم رحاب مستشار الجامعة للعلاقات الإفريقية، وعضوية الدكتور محمد نصر المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، حيث يقوم الوفد بزيارة إلى جنوب السودان خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2020 بهدف تقييم وضعية فرع جامعة الإسكندرية فى مدينة تونج بولاية واراب، تمهيدًا لتشغيلها فى العام الأكاديمى 2021.

وأجرى الوفد المصرى زيارة ميدانية إلى مدينة تونج لتفقد مقر فرع الجامعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيله، برفقة وفد من وزارة التعليم العالى الجنوب سودانية برئاسة الدكتور ماريال أواو، رئيس جامعة أعالى النيل، وكان فى استقبالهم نخبة من المسئولين بولاية واراب بينهم القائم بأعمال حاكم الولاية، ورئيس الجمعية التشريعية بالولاية، وعدد من أساتذة جامعة بحر الغزال وممثلى المجتمع المدنى، وعدد كبير من أبناء مدينة تونج.

كما التقى الوفد المصرى بمسئولى وزارة التعليم العالى بجنوب السودان، واتفق الجانبان على الخطوات والإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة وصولاً إلى افتتاح فرع جامعة الإسكندرية فى تونج العام المقبل، وفقًا لاتفاق المسئولين فى البلدين ابان زيارة وزير التعليم العالى الجنوب سودانى إلى مصر فى شهر أكتوبر الماضى.