حزب الوفد: الدولة المصرية ماضية بخطى راسخة نحو ديمقراطية حقيقية

وأعلن أبو شقة أن الحزب سيقدم الدعم المادى والمعنوى لجميع المرشحين، مشيرًا إلى أنه يعمل على التواصل معهم بشكل مستمر ويتبادل الرأى معهم، ويعمل على تذليل كل العقبات أمامهم.

ونوه أبو شقة بأن الحزب شكل غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية عن كثب حتى إعلان النتائج، ورصد أى مشكلة تواجه مرشحو الوفد فى جميع المحافظات والعمل على حلها فورًا.

ودعا رئيس حزب الوفد المصريين بوجه عام والوفديين خاصة إلى المشاركة فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والتى تجرى فى الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري، وتجرى بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

كما تجرى انتخابات الإعادة فى الداخل يومى 23 و24 نوفمبر للمرحلة الأولى، ويومى 7 و8 ديسمبر للمرحلة الثانية، ليكتمل العرس الديمقراطى.

وأشاد أبو شقة بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية من أجل إتمام العملية الانتخابية، فى مناخ ديموقراطى بما له من دلالة فى أن الدولة المصرية ماضية وبخطى راسخة وسريعة نحو إقامة ديمقراطية حقيقية، وتفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية، ودلالة ذلك أن الانتخابات تتم فى ظل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما تتضمنه من نصوص تضمن النزاهة الكاملة والحيدة والشفافية فى الاشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية منذ الإعلان عن الانتخابات وحتى إعلان النتيجة النهائية.

وأشار رئيس الوفد إلى أن إصرار القيادة السياسية على إجراء الانتخابات فى ظل أزمة كورونا التى يعانى منها العالم، وما خلفته من أضرار اقتصادية بالغة له دلالته أيضا فى الإصرار على أن نكون أمام استقرار سياسى يتمثل فى بنيان قوى للسلطة التشريعية كأحد سلطات الدولة الثلاث بالبرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وناشد المصريين جميعًا الحرص على تثبيت دعائم الدولة الديمقراطية، وأن نكون أما م الرأى والرأى الاخر مجردًا عن أى هدف سوى مصلحة الدولة المصرية والوطن والمواطن.