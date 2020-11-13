بينهم أحد ذوى القدرات.. القوى العاملة تعين 654 شابا بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 654 شابا، من بينهم شاب من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1843 من راغبى عمل ، فضلا عن استخراج 353 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.





وأشار وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الجمعة، إلى أن المديرية صرفت منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 3643 عاملا من العمالة غير المنتظمة بإجمالى مليون و838 ألفا و936 جنيها، فضلا عن تسجيل 84 عاملا جديداً بالمنظومة.

وقال على أبو الحسن وكيل المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضى إن المديرية تلقت 24 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها، وتحويل 3 شكاوى للقضاء، وحفظ 3 شكاوى أخرى، بالإضافة إلى 15 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتم فض إضراب لـ 600 عاملاً بشركة كازارين للمنسوجات، فضلا عن عقد 3 ندوات توعية للعمال بالمنشآت بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 118 منشأة، وأسفر عن تحرير 34 محضرا، وبحث 8 شكاوى فى نفس المجال.

وأضاف أن المديرية شنت حملات على المنشآت التابعة لها للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إذ تم التفتيش على 303 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، وتم تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة.