سفارة البحرين تستقبل المعزين في خليفة بن سلمان

استقبلت سفارة مملكة البحرين في مقرها بالقاهرة ، المعزيّن فى الراحل رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. ويتقدم سفير المملكة هشام بن محمد الجودر لاستقبال المعزيين داخل مقر السفارة، وسط إجراءات إحترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد. ويستمر العزاء إلى بعد غد الأحد. وأعلن الديوان الملكي البحريني، وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، صباح الأربعاء في الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، الحداد الرسمي أسبوعا وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام بعد وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان. أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء. وصدر القرار عقب إعلان الديوان الملكي البحريني عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

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