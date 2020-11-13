الزراعة: تنفيذ قوافل بيطرية مجانية لفحص المواشي بواحة سيوة

صرح د. هانى حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية أنه تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وانطلاقا من دور مركز البحوث الزراعية في نقل التكنولوجيا الحديثة للحقل لخدمة المربي الصغير وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية توجهت لجنة بيطريه متخصصه من معهد بحوث التناسليات الحيوانية الي واحة سيوة في الفترة من الاحد 8 / 11 إلى الخميس 12/11/2020 .

حيث تم تنفيذ عدد ثلاث قوافل علاجية بيطريه الى قريه بهى الدين وأبو شروف ومشندت وأبوبكر الصديق ومنطقة أبو الليف والدكرور والكاف والمراقى

تم خلال القوافل البيطرية المجانية فحص و علاج عدد 2864 حيوان من الابقار والغنام والماعز بالمجان علي النحو التالي:

1- اجراء الفحص التناسلي وعلاج التخلفات التناسلية لعدد 192

2- فحص وعلاج الامراض الباطنية لعدد1964

3- تحصين عدد 900 حيوان ضد الامراض التنفسية والمعوية.

وقد تفقد رئيس مجلس مدينه سيوة أعمال القافلة وأشاد بجهود القائمين عليها.