المجلس العالمي للتسامح والسلام: مستشفى 57357 واجهة مشرفة لمصر

زار وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ،مستشفى سرطان الاطفال 57357 مصر، حيث استقبله الدكتور محمد عجاج المدير الطبي ونائب مدير المستشفى، لبحث سبل التعاون والدعم المشترك بين الطرفين .

وأعرب رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام عن سعادته بزيارة المستشفى، مؤكدا أنها صرح طبي يدعو للفخر وواجهة مشرفة لمصر في مجال مكافحة المرض.

ووجه الجروان الشكر والتقدير لفريق العمل الذى كان في استقبال وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام مقدرًا الجهد الذي يبذلونه في تقديم الخدمات الطبية لمرضى سرطان الاطفال ،وحث رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام علي تقديم الشركات والاستمرار في مزيد من الدعم لهذا المشروع العظيم .

كما رحبت إدارة مستشفى سرطان الاطفال 57357 بزيارة وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام، مقدرًا الدور الذي لعبه المجلس منذ تأسيسه في دعم ترسيخ قيم التسامح والسلام حول العالم.

وفي ختام اللقاء، منح أحمد بن محمد الجروان ميدالية المجلس العالمي للتسامح والسلام لإدارة مستشفى سرطان الاطفال 57357 والذى تسلمها الدكتور محمد عجاج نائب مدير المستشفى ، تقديرًا لجهود هذا الصرح الطبي العظيم في مجال البحث العلمي وعلاج سرطان الاطفال