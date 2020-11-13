تحسين خدمات أصحاب المعاشات.. مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يعقد أولى جلساته

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، اليوم، أولى جلساته بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء جمال عوض.

ضم التشكيل الجديد للهيئة اللواء جمال عوض رئيسًا لمجلس الإدارة، سامي عبدالهادي محمد، محمد سعودي قطب نائبا رئيس مجلس الإدارة، وبعضوية كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ،المستشار متولي محمد الشراني رئيس إدارة الفتوي بمجلس الدولة، علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جبالي محمد جبالي المراغي " ممثل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد عطيه الفيومي ممثل إتحاد الغرف التجارية، نديم إدوارد إلياس ممثل إتحاد الصناعات المصرية " ، أمين مبروك عبدالتواب " ممثلا عن أصحاب المعاشات "، عمر محمد حسن ، المستشار أحمد شحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة من خبراء التأمين في مجال عمل الهيئة

استهل رئيس الهيئة لقاءة بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة و عرض الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة و التي تم عرضها علي القيادة السياسية و التي تتضمن التحول الرقمي في عمل الهيئة ، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين ، و كذلك جهود تحديث الهيكل الإداري ، فضلًا عن البرنامج الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية .

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الخدمات التامينية التي يمكن العمل علي تحسينها في الوقت الراهن لحين الإنتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات و المستحقين .