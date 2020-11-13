أشاد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، بالأخبار الإيجابية التي زفتها الحكومة للمواطنين، وأكدت من خلالها بدء التشغيل التجريبي للعاصمة الإدارية الجديدة في النصف الأول من العام القادم 2021، قائلا: إنه لن تكون مجرد نقل لمكاتب وموظفين ولكن نقلة عصرية ومعلوماتية وتقديم كافة الخدمات للمواطن من منفذ واحد.
وأشار نائب الشيوخ إلى أن العاصمة السياسية لمصر القاهرة ستبقى كما هى، ولكن العاصمة الادارية ستنقل لها كل الخدمات وستؤدى فى أماكنها، وسيتم تسهيلها ولن يتسبب هذا النقل فى تعطيل المواطن عن أداء خدمته.
وشدد الدابي على أن الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، سيشهد تطبيق نظام جديد ونقلة فى طريقة أداء الأعمال، ولن يكون على الطريقة التقليدية على الإطلاق، كما أن المقار الجديدة للعاصمة الإدارية الجديدة، مجهزة بالأساليب والطرق التكنولوجية الحديثة.
إلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا
وقدم التهنئة للرئيس السيسي صاحب الأفكار والمشاريع القومية العملاقة، والتهنئة لحكومة مدبولي التي قاربت على الانتهاء من هذا الصرح العملاق لخدمة ملايين المصريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو الشيوخ: بدء التشغيل التجريبي للعاصمة الإدارية النصف الأول من العام القادم نقلة عصرية ومعلوماتية كبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.