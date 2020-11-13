سلمى أبو ضيف تعلن تعافيها من فيروس كورونا وتوجه رسالة للجمهور

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف عن شفائها من فيروس كورونا، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

كتبت "أبو ضيف"، قائلة: "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله..شكرا لكل شخص سأل عليا.. رسائلكم تعني لي الكثير وشعرت بحكبم..أحبكم وابقوا في أمان".

كانت قد كشفت سلمى أبو ضيف عن إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

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الجدير بالذكر، أن أعلن عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا عقب عودتهم من مهرجان الجونة منهم سارة عبد الرحمن، ومطرب الراب ويجز، ريم العدل، بسمة، نشوى مصطفى.

