صور.. وزير الأوقاف يفتتح توسعات مسجد المطافى فى الإسماعيلية بـ13 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، توسعات المسجد الإسماعيلى الكبير "مسجد المطافى" بمنطقة عرايشية مصر بحى ثان والتى بلغت جملة تكلفتها ما يزيد عن 13 مليون جنيه بالجهود الذاتية ودعم ومساهمة هيئة قناة السويس ووزارة الأوقاف.





شارك فى الافتتاح المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، واللواء محمود عاشور نائب مدير الأمن، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية وقيادات وزارة الأوقاف.



وشملت التوسعات التى تم تنفيذها وإضافتها للمسجد ما يزيد عن 3500 مترا مربعا تشمل مبنى مكون من أربع طوابق يضم مركزا لإعداد محفظى القرآن الكريم وقاعات لتحفيظ القرآن ومكتب لكبار الزوار بالدور الأراضى وصحن المسجد بمساحة 1750 مترا مربعا ومصلى للسيدات بالطابق الثانى على مساحة 400 متر مربع ومركز طبى متكامل بالطابقين الثالث والرابع مساحة كل منها 1750 مترا مربعا بخلاف الصحن الخلقى للمسجد من الجهة البحرية بمساحة 1200 متر مربع والذى سبق أن تم إنشاؤه فى عهد المحافظ السابق فؤاد سعد الدين، واستغرقت فترة إنشاء تلك التوسعات ما لا يزيد عن عام ونصف العام فقط.



ثم أدى وزير الأوقاف ومرافقوه من القيادات شعائر صلاة الجمعة بالمسجد والتى تم نقلها على الهواء مباشرة، وألقى الوزير خطبة الجمعة التى أشار خلالها إلى فضل عمارة وأعمال المساجد وسماحة الدين الاسلامى الحنيف الذى يدعو دائما وأبدا إلى نشر السلام والمحبة بين الجميع ونبذ الفرقة كم أكد اهتمام كل أجهزة الدولة بقضية الوعى وأدب الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر بين مختلف الطوائف من أجل مصلحة الأوطان، والاستماع إلى آراء الأخرين، فإن دين الإسلام دين العقل ولابد أن يفكر العاقل قبل أن يتكلم.

وتحدث الوزير عن ضرورة التعبير عن الرأى، مع التفرقة بين الرأى السليم والرأى الذى تدسه الجماعة الإرهابية وتبثه من خلال الأبواق الإعلامية لها لهدم الدول.



كما أكد وزير الأوقاف أن كل أجهزة الدولة تهتم حاليا بقضية الوعى باعتبارها أحد أهم القضايا القومية والتى تستهدف نشر آدب الحوار والتعبير عن الرأى وأحترام الرأى والرأى الآخر، مشددا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان فالدين والوطن يدفعان إلى أعلى درجات الإنسانية، وأن من يدعو إلى البناء والتعمير فإنما يدعو إلى صحيح الأديان، مشيرا إلى أنه ليس من حرية التعبير التعدى على حرية الأخر، وأنت حر ما لم تضر وهذا ما ينصلح به حال الأمة.