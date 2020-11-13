صور.. محافظ الجيزة: رصف شارع المنشية بـ8.5 مليون جنيه

كلف أحمد راشد محافظ الجيزة لجنة استشارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة عقار به نسبة ميل بشارع متفرع من المنشية بحى الهرم وإعداد تقرير فنى بحالته وإجراء رصد لحالة العقار وتنفيذ جسات على مدار الشهر للوقوف على مستوى ميل العقار وفى حال الحاجة سيتم إخلاء العقار حرصا على سلامة المواطنين.





وحرص محافظ الجيزة اليوم على المتابعة الميدانية لأعمال وضع طبقة الرصف السطحية لشارع السودان بمنطقة سور كلية الزراعة اتجاه كوبرى فيصل للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.



وشدد محافظ الجيز على الالتزام بإنشاء بالوعات صرف أمطار وإجراء تنسيق عام للحوائط والاسوار المتواجدة ودراسة إمكانية إنشاء وسائل ترفيه كوحدات طعام متنقلة أو ممشى حضارى خاصة أن المنطقة قريبة من جامعة القاهرة.

وتفقد راشد أعمال تطوير شارع المنشية بحى الهرم بتكلفة 8.5 مليون جنيه بطول 850 م وعرض 28 م إذ تم تنفيذ طبقة الرصف السطحية بالطريق وإنشاء بالوعات صرف أمطار وازالة لتعديات المحال والمنشأت التجارية على جانبيه ما ساهم فى إحداث سيولة مرورية كبيرة خصوصا أن الشارع يعد محورا مروريا حيويا.



رافق المحافظ، خلال جولته، علاء بدران السكرتير العام ، ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء جنوب والهرم.