ارتفاع عداد إصابات فيروس كورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفع عدد الإصابات في روسيا لتصل إلى 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، الأمر الذي من شأنه إثارة فزع العديد من المواطنين حول العالم.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، عن رصد 21983 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 21608 إصابات في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85 وعلى رأسها العاصمة موسكو (5974 إصابة) وسان بطرسبورغ (1756 إصابة).

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

