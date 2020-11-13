آسر ياسين يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا "صورة"

أعلن الفنان آسر ياسين عن انتهاء فترة العزل الصحي، بعد فترة من إصابته بفيروس كورونا، مغردًا على "تويتر"، قائلًا: ""امبارح كان آخر يوم في العزل الصحي الحمد لله".
كان قد لفت آسر ياسين إلى إمكانية إصابته بفيروس كورونا بعدما أخبره الطبيب بأنه يتعامل مع نزلة البرد التي اجتاحت جسده على أساس كونها فيروس كورونا.
تواجد الفنان آسر ياسين بصحبة عائلته في مدينة الجونة حيث شارك في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، ومن ثم حضر حفل زفاف الفنانة درة.
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الجدير بالذكر، أن أعلن عدد من الفنانين إصابتهم بفيروس كورونا عقب عودتهم منهم سارة عبد الرحمن، ومطرب الراب ويجز، ريم العدل، بسمة، نشوى مصطفى.
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