وفاة شقيقة الفنان محمد صبحي

أعلن الفنان القدير محمد صبحي عن وفاة شقيقته نجوى، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتبت الصفحتة الرسمية لمحمد صبحي: " إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. الفنان محمد صبحي وأشقائه جمال - شريف - سناء - سلوي - مجدي .. فقدوا اليوم شقيقتهم الغالية نجوي صبحي رحمها الله وجعل مثواها الجنة.. العزاء عن طريق الصفحة أو من خلال رقم التليفون".

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الجدير بالذكر، أن كان قد كشف الفنان محمد صبحي، عن تنظيم احتفالية فى شهر ديسمبر المقبل، ليقول من خلالها شكرًا للفنانين الذين قاموا بالعمل معه خلال مسيرته الفنية.

