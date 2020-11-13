عاجل.. الرئيس السيسى يتابع مشروعات تطوير المحاور والكبارى بالقاهرة والجيزة

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تابع اليوم الجمعة، سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصرى الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى.





كما تابع الرئيس السيسى، محور روض الفرج مرورا بمحور تحيا مصر الذى يربط غرب القاهرة بشرقها، واطلع أيضًا على أعمال تطوير محور المطرية الجديد الذى يبدأ من ميدان ابن الحكم ليربط بين أحياء شرق القاهرة وسائر محافظات القاهرة الكبرى. كم تفقد الرئيس محور الشهيد بشرق العاصمة وميدان محمد زكى، وكذلك الطرق والكبارى بكل من منطقتى مدينة نصر ومصر الجديدة.



وتوقف الرئيس السيسى، للحديث مع المسؤولين والعاملين بتلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذى لسير الأعمال الإنشائية، مؤكدا دقة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات الهادفة إلى تطوير المحاور المرورية لتكون بمثابة شرايين جديدة لتسهيل التنقل والحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل أحياء القاهرة ذاتها. كما شدد الرئيس على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء وبدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس حفاظا على سلامة جميع العاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة.

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