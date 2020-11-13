بنظام أون لاين.. جامعة القاهرة تنفذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق الجامعة عددًا من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين، خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك فى المسابقات الداخلية والخارجية.





وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المسابقات الأونلاين تشمل مسابقات فى "كتابة البحوث العلمية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافى، والتصميم والجرافيك، والفن التشكيلى، والأشغال الفنية، والغناء والعزف الفردى، وإعداد الأفلام القصيرة"، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حددت شروط الاشتراك فى كل مسابقة وخصصت مبالغ مالية قيمة للطلاب الفائزين.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تنظيم مسابقات ثقافية وأدبية أون لاين للطلاب الراغبين فى الاشتراك بمسابقة إبداع 9 التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لاختيار أفضل العناصر وتأهيلهم فى مجالات المسابقة وهى: الدورى الثقافى "الشعر الفصحى والعامية والغنائى، والرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو والحوار، والتأليف المسرحى"، والمسابقات العلمية "المبادرات المجتمعية، وريادة الأعمال، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى"، والمسابقات الفنية والاجتماعية "الموسيقى والغناء، والعزف الفردى، والتصوير، والفنون التشكيلية، والنحت والأشغال الفنية، والبحوث".



وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابى لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التى تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها فى الحياة اليومية.



يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصرى، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتى حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التى يقع عليها الدور الأكبر فى بناء شخصية الإنسان المصرى، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات فى التفكير النقدى وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين فى صالونها الثقافى، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعى.