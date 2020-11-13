مع قدوم الشتاء.. السيسي يوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد اليوم الجمعة، سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى.

كما تفقد محور روض الفرج مرورا بمحور تحيا مصر الذي يربط غرب القاهرة بشرقها، واطلع الرئيس أيضا على أعمال تطوير محور المطرية الجديد الذي يبدأ من ميدان ابن الحكم ليربط بين أحياء شرق القاهرة وسائر محافظات القاهرة الكبرى.

وتفقد الرئيس كذلك محور الشهيد بشرق العاصمة وميدان محمد زكي، وكذلك الطرق والكباري بكل من منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

وتوقف الرئيس للحديث مع المسئولين والعاملين بتلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية، مؤكدا دقة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات الهادفة إلى تطوير المحاور المرورية لتكون بمثابة شرايين جديدة لتسهيل التنقل والحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل أحياء القاهرة ذاتها.

وشدد علي الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء وبدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس وذلك حفاظا علي سلامة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة.