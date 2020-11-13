أهم الأخبار.. السيسي يتفقد مشروعات تطوير المحاور بـ القاهرة والجيزة.. الصين تهنئ بايدن.. الحكومة تنفي عددا من الشائعات

نشر دوت الخليج على مدار اليوم مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها. الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير المحاور والكباري بالقاهرة والجيزة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. مع قدوم الشتاء.. السيسي يوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. الانتخابات الأكثر نزاهة في التاريخ.. الحكومة الأمريكية توجه الضربة القاضية لترامب رسميا نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين أمريكيين أنه لم تتوافر لديهم أي أدلة على تلاعب بالأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نافين صحة مزاعم الرئيس دونالد ترامب وأنصاره حول تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصين تهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات: نحترم اختيار الشعب الأمريكي

هنأت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنع الأمريكيين من الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تمول وتدعم الخدمات العسكرية والاستخبارية والأمنية الصينية، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأرصاد تحذر: شبورة على الطرق غدا.. وطقس معتدل على مختلف الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الإسكان: طرح كراسات شروط حجز 820 وحدة سكنية بمطار إمبابة الاثنين المقبل

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الطرح الأول لـ الوحدات السكنية كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة، والذي يشمل 820 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 ضمن المرحلة الأولى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

العاهل البحريني يؤدي صلاة الجنازة على الأمير الراحل بمشاركة ولي عهده.. صور

أدى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، صباح اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك بجامع الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

فرنسا تعلن مقتل القائد العسكري لتنظيم القاعدة بشمال إفريقيا في مالي

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي اليوم /الجمعة/ أن القوات الفرنسية في مالي تمكنت من قتل با اغ موسى القائد العسكري لتنظيم القاعدة في جناح شمال إفريقيا في عملية عسكرية بشمال مالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تنفى إيقافها.. الحكومة: استمرار صرف معاشات تكافل وكرامة بالبطاقات التقليدية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إيقاف بطاقات صرف معاش برنامج "تكافل وكرامة" لحين تحويلها لكروت "ميزة".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أمريكا تدعو للتدخل الفوري لوقف الحرب الأهلية في إثيوبيا

حذر الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة، من أن خطورة إنزلاق النزاع في إقليم تيجراي بإثيوبيا إلى حرب أهلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أخطاء بمناهج الثانوية العامة.. الوزراء ينفي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل تقرر إلغاء قصص اللغة العربية لطلاب التعليم الأساسي؟ .. التعليم تجيب

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إشارة رسمية عاجلة لتوجيه اللغة العربية بجميع مديريات التربية والتعليم الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية، للرد على التساؤلات الميدانية الخاصة بموقف القصص المقررة في مادة اللغة العربية بصفوف مرحلة التعليم الأساسي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اكتشاف 28 دينارا من الذهب و 5 قطع صغيرة من دنانير من العصر العباسي بالفيوم

‎اكتشفت البعثة المصرية الروسية العاملة بالموقع المعروف بدير البنات بمحافظة الفيوم لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين يحمل رموز غير واضحة وعند فتحها عثر بداخلها علي ٢٨ دينارا من الذهب و ٥ قطع صغيرة من الدنانير التي ترجع جميعها للعصر العباسي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أحدث جرائم سفاح بولاق الدكرور.. سرق مليون جنيه من حماه متخفيا في نقاب