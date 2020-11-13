بوتين: "روسيا تمر بفترة قاسية بسبب فيروس كورونا"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تمر بفترة زمنية قاسية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد داخل روسيا.

قال بوتين خلال كلمته اليوم، في منتدى أفكار بناءة لعصر جديد: "نحن نمر باختبارات جدية مرتبطة بالجائحة، والمواطنون العاديون والشباب والعاملون في المجال الطبي ورجال الأعمال عملوا ويعملون بجدية، وأنني على ثقة بأنهم سيستمرون بالقيام بأعمال ساطعة تبهرنا بطابعها الأخلاقي والإنساني".

كانت قد ارتفع عدد الإصابات في روسيا لتصل إلى 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، الأمر الذي من شأنه إثارة فزع العديد من المواطنين حول العالم.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85 وعلى رأسها العاصمة موسكو (5974 إصابة) وسان بطرسبورغ (1756 إصابة).

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انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.

