هاني الناظر يقدم روشتة وقائية لمواجهة فيروس كورونا

شدد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، على توخي الحظر خلال الفترة القادمة تزمنًا مع انخفاض درجات الحرارة وبداية الموجة الثانية لفيروس كورونا.
نصح الناظر، بعدم الذهاب إلى العمل أو الدراسة أو التسوق أو أي زيارات منزلية عند الشعور بأي من أعراض البرد العادية، قائلًا: "اول ما تحس بشوية برد الزم المنزل..ولا تعالج نفسك بنفسك ولا بالوصفات الشعبية التي يصفها لك الاصدقاء ولا بالادوية التي يصفها لك جارك او قريبك ولا بمجموعة البرد التي تباع في بعض الصيدليات".
وتابع: "توجه مباشرة وفي اسرع وقت للطبيب المختص سواء امراض باطنية او صدرية او للعيادات المتخصصة بالمستشفيات ولا تتوجه لاي طبيب غير متخصص او لصيدلي".
وأضاف: "عليك الالتزام الكامل بما يطلبه منك الطبيب المعالج من اجراءات وعلاجات ولا تتدخل بخبرتك او بخبرة اصدقائك في العلاج …والله خير حافظًا".
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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.
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