الخطر يدق على أبواب تونس بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد

أكد إيف سوتيران ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، أن الوضع الوبائي مقلق للغاية، وذلك بسبب ارتفاع عداد إصابات فيروس كورونا المستجد وكذلك حالات الوفيات.

ولفت إيف سوتيران، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على هامش تواجده ضمن وفد من وزارة الصحة في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض السكري بولاية زغوان، إلى أن الأمر يستدعي التزام كل الأطراف وخاصة المواطن للقيام بدوره في احترام كافة الإجراءات التي تضمّنها البروتوكول الصحي العام.

اقرأ أيضًا..بوتين: "روسيا تمر بفترة قاسية بسبب فيروس كورونا"



كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.