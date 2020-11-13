لميس جابر : الكمامة أفضل سبل الوقاية من كورونا

قالت الإعلامية لميس جابر، إن "الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، أفضل سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وعلينا جميعا تذكير بعضنا بعضا لسلامتنا جميعا".





وطالبت جابر فى برنامجها "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، اليوم الجمعة، المواطنين بضرورة الاستمرار فى ارتداء الكمامة حتى يتوقف انتشار كورونا، وأعربت عن استيائها من بعض المواطنين الذين ما زالت لديهم قناعات بعدم وجود الفيروس. وأضافت أن هناك شركات وفرت كمامات القماش غير المكلفة، وأوضحت أن الأعداد بدأت تتزايد مرة أخرى محذرة: "بلاش نوصل لمرحلة الخطر، دا أمر مش حلو"، وأكدت أن استخدام الكمامة أهم القواعد الاحترازية للوقاية من كورونا، ولا بد أن نتعاون للقضاء عليه والتخفيف من آثاره.

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