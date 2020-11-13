عاجل .. مصر تدين إطلاق الحوثيين زورقين مفخخين لاستهداف السعودية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثى بإطلاق زورقين مفخخين مُسيّرين عن بُعد لاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن اندلاع حريق فى خراطيم منصة تفريغ عائمة تابعة لمحطة توزيع للمنتجات البترولية فى جازان، وذلك فى أعقاب نجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن فى اعتراض وتدمير الزورقين فى جنوب البحر الأحمر.





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