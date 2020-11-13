وزير أشغال موزمبيق : نرحب بالشركات المصرية لإنشاء المشروعات القومية ببلدنا

أعرب وزير الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية الموزمبيقى جواو ماتشاتين، عن بالغ تقديره لمستوى العلاقات السياسية بين البلديّن وحجم التعاون المُشترك فى مختلف المجالات خصوصًا فى قطاع الرى، وأكد على ترحيب بلاده بأية مساهمة من شركات مصرية فى المشروعات القومية المقرر إقامتها فى موزمبيق وتقديم التسهيلات اللازمة لها.





كما أوضح أن أهم قطاعات البنية التحتية التى ستشهد إقامة مشروعات خلال السنوات المقبلة، وفقاً لخطط التنمية هى تشييد الطرق، ومحاور النقل الإقليمية بين الموانى الموزمبيقية ودول الداخل الإفريقى، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، ومشروعات معالجة المياه الجوفية وإقامة السدود، موضحاً أن الكثير من تلك المشروعات سيتم طرحها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير حاتم الألفى، سفير مصر فى مابوتو، حيث بحث معه تعزيز التعاون الثنائى وأشار إلى التوجه المصرى لإعطاء الأولوية للدول الإفريقية ومنها موزمبيق فيما يتعلق بالاستثمارات فى مختلف المجالات، خصوصا بقطاع البنية الأساسية، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً من جانب رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى موزمبيق، وذلك فى إطار جهود السفارات المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الإفريقية.

وتطرّق الألفى إلى التعاون القائم بين مصر وموزمبيق فى قطاع الموارد المائية فى ضوء ما تم الاتفاق عليه بين رئيسى الدولتيّن خلال الزيارة التى قام بها رئيس موزمبيق إلى القاهرة فى يونيو 2019، حيث أكد للوزير الموزمبيقى استمرار مصر فى دعم موزمبيق فى هذا القطاع الحيوى من خلال الدورات التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وغير ذلك من مشروعات التعاون التى يتفق عليها الجانبان.