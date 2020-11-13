صور.. محافظ أسوان: مساجد الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى

شهد أشرف عطية عبد البارى، محافظ أسوان، والدكتور محمد عزت، مدير مديرية الأوقاف بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة افتتاح مسجدين جديدين بمحافظة أسوان، هما : “عمرو بن العاص” بالعقيبة الحجز، و”العتيق” بالخوى الحجز.





وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان رسمى، اليوم الجمعة، إن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الافتتاحات التى تشهدها وزارة الأوقاف، من أول شهر سبتمبر 2020، حتى تاريخه. وأكد محافظ أسوان، أن العمارة التى تشهدها المحافظة أكبر دليل على اهتمام الدولة بالصعيد، وأن مساجد وزارة الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، التى تبنى وتعمر فى جميع المجالات. وأشاد المحافظ بالإجراءات والضوابط الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لفتح المساجد، وبالتزام أبناء محافظة أسوان بهذه الإجراءات والضوابط.

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