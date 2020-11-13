الوطنية للصحافة تنعى والدة سامح عبدالله

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً وعاملين، ببالغ الحزن والأسي والدة سامح عبد الله عضو الهيئة الوطنية للصحافة ومدير تحرير الأهرام. وقالت الهيئة فى برقية التعزية لـ سامح عبد الله : ندعو المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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