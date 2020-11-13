مطار القاهرة يضبط 67 باروكة شعر طبيعي مهربة مع راكب.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة راكب تهريب 67 باروكة شعر طبيعي داخل أكياس "مخدات".

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقفت نورا السيد عبد الحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية الراكب، الذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

قام عمرو عطية المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية، حيث قام مصطفي المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كميات من مستلزمات زرع الشعر وبفتح لفائف أشبه بأكياس المخدات وجد بها 67 شعر طبيعي لم تظهر علي جهاز الفحص لأن كثافتها متقاربة مع كثافة الملابس.

أمر رأفت وهيب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.