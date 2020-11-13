منتخب الأرجنتين يعلن إصابة لاعبه بكسر في الظهر

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن إصابة لاعبه إزيكيل بالاسيوس بكسر في منطقة الفقرات القطنية، لافتًا إلى أنه سيظل في المستشفى تحت الملاحظة.
تعرض بالاسيوس للإصابة في أسفل الظهر إثر تدخل من أنخيلو روميرو، لاعب باراجواي، خلال المباراة التي انتهت بتعادل الأرجنتين مع باراجواي 1 / 1 مساء أمس الخميس ضمن منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
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الجدير بالذكر، أن المنتخب الأرجنتيني تصدر تصفيات أمريكا الجنوبية بشكل مؤقت برصيد سبع نقاط، انتظارًا لنتيجة مباراة البرازيل وفنزويلا.
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