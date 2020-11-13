عاجل..إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

كشفت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، عن إصابة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.
خضع محمد صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وتم عزله داخل غرفته وكذلك المخالطين.
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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.
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