صور: يا فتاح يا عليم .. الباحثون عن الرزق فى شوارع المحروسة

"أكل العيش مر".. بهذه الكلمات اتخذ الباحثون عن الرزق، والشقيانين فى الشوارع آملا فى دخل حلال، شعارًا للتغلب على هموم ومشاق أعمالهم الصعبة، فكلما واجهتهم أزمة أو ما ينغص صفاء بالهم فى المهن التى يمتهنونها رددوا بصوت ملىء بالرضا "معلش.. أكل العيش مر".





فما بين عامل حداد وآخر يجر عربة الخبز، وثالث يسير فى الشوارع والأزقة والحارات بمنتجات يعرضها للبيع، ورابع يعمل على عربة "فول وطعمية"، ليوفر لعائلة لقمة سائغة من رزق حلال، فلا سقف يحميهم من تدهور الطقس، ولا حيلة لهم سوى الاتكال على الله والسعى نحو الرزق.

ورصدت عدسة "دوت الخليج"، حركة بعض المواطنين فى شوارع المحروسة، باحثين عن رزقهم وقوت يومهم، تاركين الأمور لرب العباد، إذ تبرز الصور مدى مشقة العيش التى يعيش فيها هؤلاء كل يوم، من أجل الرزق الحلال.

وأجمع هؤلاء "الشقيانين" على كلمة واحدة "خليها على الله"، فالسعى يجمع كل العمال على اختلاف مهنهم وحرفهم، فجميعهم يربطهم شىء واحد وهو شرف العمل، فليس هناك شيئا يضاهى قيمة العمل ولا شرفا أقدس منه.

هذا هو حال الشارع المصرى، وأصحاب المهن الحرة لكسب المال الحلال، الذين لم تمنعهم الظروف من النزول بحثا عن أرزاقهم، تاركين معاناتهم التى ربما لا يشعر البعض بها خلف ظهورهم، تكشف عن وجود أبطال حقيقيين قد لا يظهرون فى الشاشات وعناوين الأخبار، لكنهم فى أوقات الأزمات، يكونون فى الصفوف الأولى مقدمين حياتهم للتضحية فى سبيل مهنتهم.