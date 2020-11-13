اتحاد الكرة يحذف بيان إصابة صلاح بكورونا.. ويؤكد: نتيجة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو إيجابية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن معامل وزارة الصحة أكد إيجابية اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهم قبل مباراة الفريقين غدا. وأضاف اتحاد الكرة أنه من المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق مساء الجمعة أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وقال بيان اتحاد الكرة "خضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".

قبل أن يحذف اتحاد الكرة البيان الذي يوضح فيه اكتشاف إصابة صلاح بفيروس كورونا.

وكان محمد صلاح حضر حفل زفاف شقيقه وسط عدد كبير من الأهل والأقارب.