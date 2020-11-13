القومي للمرأة ينعى شقيقة الفنان محمد صبحي

نعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص الحزن والاسى السيده نجوى صبحي شقيقة الفنان القدير محمد صبحي عضو المجلس القومي للمرأة، والتى انتقلت الى الرفيق الاعلي . ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازى والمواساه الى اسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ، ويلهم آهلها وذويها الصبر والسلوان ..وإنا لله وإنا اليه راجعون.

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