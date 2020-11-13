مستقبل وطن يوزع ٢٠ طن لحوم و١٠٠ ألف شنطة غدائية لرد جميل الشعب مع نوابه

وزع حزب مستقبل وطن اليوم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية ما يقارب ١٠٠ الف حقيبه غذائيه و ما يزيد عن ال٢٠ طن من اللحوم الحمراء.

اقرأ أيضًا...و بحسب بيان صادر عن الحزب فإن الخطوة السابقة تأتي من باب الاعتراف بالفضل و الشكر على الجميل الذي قدمه المواطن لنوابه، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يقدم بادرة متواضعة لرد هذا الجميل بتوزيع هدية بسيطة للاسر المصرية تعبيرا عن الشكر و العرفان.

ووعد حزب مستقبل وطن بالاستمرار في الوقوف بجانب المواطن و تلبية احتياجاته و أن يكون صوته المؤثر في البرلمان و ذراعه الفاعلة حتى يتحقق حلم و طموح كل مواطن مصري.

وأكد الحزب في بيانه :" إن الحزب طالما كان منذ تأسيسه معنيا بالدرجة الاولى بهموم المواطن المصري و متفهما لكافة طلباته و احتياجاته ليست فقط السياسية و لكن الاقتصادية و والاجتماعية ومتطلبات حياته اليومية ؛ و التي تعتبر رأس الاولويات و اهم الاحتياجات لأي مواطن".

وأكد الحزب أنه لا يلتفت لأي حملة ممنهجة لاستهدافه أو لتشويه جهده المستمر الذي يعتبره الحزب واجباً تجاه المواطن المصري الذي يستحق افضل وضع معيشي ، و هو ما يعمل الحزب على تحقيقه بكل السبل من خلال برامجه و لجانه المختلفة لتحقيق رؤية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى حبيب المصريين للوصول الى حياة كريمة تعيشها كل الاسر المصرية..

و تابع :" لا شئ يتحقق بين عشية و ضحاها بل بالجهد و المثابرة و الوقت الكافي ، فسيظل الحزب داعما للأسر الاقل حظا و الاقل دخلا بين شعبنا المصري العظيم الذي يعي جيدا اهمية المرحلة السياسية و الاقتصادية الحالية و يتحملها بكل صبر و حكمة و إيمان ؛ وضع الشعب ثقته الغالية في حزبنا و اعطى صوته لمرشحي مستقبل وطن ليصبحوا نواباً عن هذا الشعب العظيم داخل البرلمان المصري..