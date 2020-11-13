بعد إصابة محمد صلاح..تعرف على نتائج مسحة منتخب مصر

أظهرت نتائج الكشف عن فيروس كورونا التي أجراها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سلبية جميع اللاعبين وباقي البعثة، وذلك بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.
كشفت المسحة الطبية، عن إصابة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.
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وخضع محمد صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وتم عزله داخل غرفته وكذلك المخالطين.
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