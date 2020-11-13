أشرف رشاد يتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح بعد إصابته بكورونا



تمنى النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الشفاء العاجل للاعب المصري محمد صلاح إثر إصابته بفيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل له.

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