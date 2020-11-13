استبعاد محمد صلاح من لقاء منتخب مصر وتوجو بعد إصابته بفيروس كورونا

استبعد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي من مباراة مصر وتوجو، التي من المقرر أن تقام غدًا بتصفيات أمم أفريقيا.

كشفت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، عن إصابة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.

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خضع محمد صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وتم عزله داخل غرفته وكذلك المخالطين.

