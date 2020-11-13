أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.





كانت الهيئة العامة للأرصاد حذرت من احتمالات سقوط أمطار خلال الساعات الأولى من غد السبت على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة. وناشدت محافظة الإسكندرية فى بيان، منذ قليل، المواطنين توخى الحذر ‏ وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: - تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. - تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد. - عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة. - عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. - عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. - عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 تحذيرات للمواطنين .. الإسكندرية تعلن الطوارئ استعدادا للأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.