بالتسابيح والكمامات.. مسيحيون يشاركون فى احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

شهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، توافد عشرات المسيحيين، تزامناً مع اليوم الرابع للاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" فى فلسطين.





وحرص زوار الدير على المشاركة فى زفة الأيقونة بحضور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والتى شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإلغاء مظاهر الاحتفال المعتادة، مثل الأعوام الماضية، واقتصارها هذا العام على الزيارات اليومية فقط، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت الاحتفالات والتى تستمر لمدة سبعة أيام، من 10 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر 2020، بحمل أيقونة كبيرة للشهيد العظيم مارجرجس الرومانى، وأمامهم الشمامسة بالملابس البيضاء وتعلو أصواتهم بالتسابيح، وخلفهم الرهبان وبدأت الدورة والطواف بالأيقونة كأهم مظهر من مظاهر الأحتفال والتى يطلق عليها أسم الدورة أو الزفة.

واصطف خلف الأيقونة عدد كبير من الزوار، والتى تعالت أصوات الترانيم والتسابيح والمدائح والزغاريد من النساء حين رؤيتهم ايقونة الشهيد مارجرجس الرومانى، داخل الكنيسة الأثرية للدير، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة من ارتداء الكمامة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعى.

وفى نفس السياق، وضعت مديرية أمن الأقصر بناء على تعليمات اللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات، وانتشارا موسعا لقوات الأمن المركزى والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، وتركيب بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج الدير وعلى الطرق المؤدية إليه، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.

وكان قد أعلن دير مارجرجس بالرزيقات، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائيا، مع وجود إقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال التى تنتهى فى يوم 16 نوفمبر 2020 المقبل.

وحذر دير مارجرجس بالرزيقات، أنه على جميع الزائرين ممن يرغبون فى زيارة الدير والمزارات، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل المجىء للدير، ومنع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أى أعراض تنفسية بأى شكل عن الزيارة، لمنع انتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة الاحتفالات.